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Украину могут исключить из "зеленого списка" Евросоюза из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Это не отменит безвиз, однако усложнит путешествия для украинцев.
В Верховной Раде назначили нового первого вице-спикера парламента – депутата от "Слуги народа" Александра Корниенко. В Украину с визитом приехал министр обороны США Ллойд Остин.
Источник:24 канал
Украину могут исключить из "зеленого списка" Евросоюза из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Это не отменит безвиз, однако усложнит путешествия для украинцев.