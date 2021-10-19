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Україну можуть виключити із "зеленого списку" Євросоюзу через високу захворюваність на коронавірус. Це не скасує безвіз, проте ускладнить подорожі для українців.
У Верховній Раді призначили нового першого віцеспікера парламенту – депутата від "Слуги народу" Олександра Корнієнка. До України з візитом приїхав міністр оборони США Ллойд Остін.
Джерело:24 канал
Україну можуть виключити із "зеленого списку" Євросоюзу через високу захворюваність на коронавірус. Це не скасує безвіз, проте ускладнить подорожі для українців.