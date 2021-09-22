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Депутаты рассмотрят антиолигархический пакет законопроектов уже 23 сентября. В "Слуге народа" сообщили, что имеют достаточное количество голосов, чтобы он был проголосован.
Неизвестные обстреляли авто первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Водитель чиновника получил 3 огнестрельных ранения. Россия пыталась сорвать обсуждение Крыма и Донбасса на Генассамблее ООН. Делегаты требовали убрать пункт о ситуации на Востоке Украины и в оккупированном Крыму.
Источник:24 канал
Депутаты рассмотрят антиолигархический пакет законопроектов уже 23 сентября. В "Слуге народа" сообщили, что имеют достаточное количество голосов, чтобы он был проголосован.