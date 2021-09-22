Невідомі обстріляли авто першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Водій посадовця отримав 3 вогнепальні поранення. Росія намагалася зірвати обговорення Криму і Донбасу на Генасамблеї ООН. Делегати вимагали прибрати пункт про ситуацію на Сході України та в окупованому Криму.