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Депутати розглянуть антиолігархічний пакет законопроєктів вже 23 вересня. У "Слузі народу" повідомили, що мають достатню кількість голосів, аби його було проголосовано.
Невідомі обстріляли авто першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Водій посадовця отримав 3 вогнепальні поранення. Росія намагалася зірвати обговорення Криму і Донбасу на Генасамблеї ООН. Делегати вимагали прибрати пункт про ситуацію на Сході України та в окупованому Криму.
Джерело:24 канал
Депутати розглянуть антиолігархічний пакет законопроєктів вже 23 вересня. У "Слузі народу" повідомили, що мають достатню кількість голосів, аби його було проголосовано.