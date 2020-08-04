В выпуске "О главном" за 4 августа – Оппонент Лукашенко Валерий Цепкало бежал из Беларуси в Москву, а потом в Киев. Все потому, что в Беларуси, по его словам, Цепкало хотят арестовать. Полуостров Крым на грани экологической катастрофы. Жители могут остаться без воды из-за засухи и перекрытия Северо-Крымского канала.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Дело гражданина Узбекистана, который накануне угрожал взорвать бизнес-центр в Киеве, рассматривают в Печерском районном суде.