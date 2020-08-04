У випуску "Про головне" за 4 серпня – Опонент Лукашенка Валерій Цепкало втік з Білорусі у Москву, а тоді в Київ. Все через те, що у Білорусі, за його словами, Цепкала хочуть заарештувати. Півострів Крим на межі екологічної катастрофи. Мешканці можуть залишитися без води через посуху та перекриття Північно-кримського каналу.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Справу громадянина Узбекистану, який напередодні погрожував підірвати бізнес-центр у Києві, розглядають в Печерському районному суді.