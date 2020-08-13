В выпуске программы "О главном" за 13 августа – территориям Луганской и Донецкой областей могут предоставить статус свободных экономических зон. Для Украины такой опыт уже не первый. Впрочем, прошлые попытки облегчить ведение бизнеса там провалились.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

После стремительного укрепления национальной валюты, в июле курс стремительно прыгнул до отметки 27. Впрочем, президент и чиновники убеждены: это еще не предел, доллар может быть и по 30.

В сети белорусский журналист опубликовал историю парня, который лично испытал на себе ярость и ненависть силовиков. Протестующий рассказал, как ОМОН издевается над людьми.