У випуску програми "Про головне" за 13 серпня – територіям Луганської та Донецької областей можуть надати статус вільних економічних зон. Для України такий досвід вже не перший. Втім, минулі спроби полегшити ведення бізнесу там провалилися.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Після стрімкого укріплення національної валюти, в липні курс стрімко стрибнув до позначки 27. Втім, президент та чиновники переконані: це ще не межа, долар може бути й по 30.

У мережі білоруський журналіст опублікував історію хлопця, який особисто відчув на собі лють і ненависть силовиків. Протестувальник розповів, як ОМОН знущається з людей.