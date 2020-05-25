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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

О главном: Открытие метро. Проблемы с ПЦР-тестированием

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В выпуске "О главном" за 20 мая – в Киеве и Харькове после двух месяцев карантина заработало метро. Впускают пассажиров в масках и перчатках, а также просят соблюдать социальной дистанции. Украинцы по несколько недель ждут результатов ПЦР-диагностики, а вирусологические лаборатории работают в 3 смены и без выходных.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале:

В городе Кагарлык Киевской области двое полицейских изнасиловали 26-летнюю девушку и избили мужчину. Как следствие, последний получил переломы ребер и носа.

Автор: Егор Скорина
Теги: Метро Выпуск новостей
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