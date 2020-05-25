Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Про головне: Відкриття метро. Проблеми з ПЛР-тестуванням

Випуск новин -

У випуску "Про головне" за 20 травня – у Києві та Харкові після двох місяців карантину запрацювало метро. Впускають пасажирів в масках та рукавичках, а також просять дотримуватись соціальної дистанції. Українці по кілька тижнів чекають результатів ПЛР-діагностики, а вірусологічні лабораторії працюють у 3 зміни і без вихідних.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

В місті Кагарлик, що на Київщині, двоє поліцейських зґвалтували 26-річну дівчину та побили чоловіка. Як наслідок, останній отримав переломи ребер та носу.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Метро Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Смерть нардепа Давиденка: чи є зв'язок з корупцією
сьогодні , 19:39 Смерть нардепа Давиденка: чи є зв'язок з корупцією
Ярослав Голобородько
"Універсальний солдат": 40 років на сторожі урожаю
сьогодні , 17:30 "Універсальний солдат": 40 років на сторожі урожаю
Оновлений модельний ряд класичних електрокамінів Symphony: що нового
20 травня , 15:41 Оновлений модельний ряд класичних електрокамінів Symphony: що нового
Марта Пономаренко