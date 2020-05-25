Про головне: Відкриття метро. Проблеми з ПЛР-тестуванням

У випуску "Про головне" за 20 травня – у Києві та Харкові після двох місяців карантину запрацювало метро. Впускають пасажирів в масках та рукавичках, а також просять дотримуватись соціальної дистанції. Українці по кілька тижнів чекають результатів ПЛР-діагностики, а вірусологічні лабораторії працюють у 3 зміни і без вихідних.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: В місті Кагарлик, що на Київщині, двоє поліцейських зґвалтували 26-річну дівчину та побили чоловіка. Як наслідок, останній отримав переломи ребер та носу.