В выпуске программы "О главном" за 2 июля – мировые экономисты и банкиры отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия. Они считают, что это – очень плохая новость. Рада не успела рассмотреть все поправки к закону о легализации игорного бизнеса, окончательно принять его планируют завтра. По каким правилам будут работать казино и залы игровых автоматов – выясняли журналисты 24 канала.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: С 2 июля после карантинного перерыва в Украине открываются кинотеатры. Однако в Минздраве не исключают: если число новых случаев COVID-19 будет стремительно расти, их могут закрыть опять.