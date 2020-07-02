У випуску програми "Про головне" за 2 липня – світові економісти та банкіри відерагували на відставку глави НБУ Якова Смолія. Вони вважають, що це – дуже погана новина. Рада не встигла розглянути усі поправки до закону про легалізацію грального бізнесу, остаточно ухвалити його планують завтра. За якими правилами працюватимуть казино та зали гральних автоматів – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: З 2 липня після карантинної перерви в Україні відкриваються кінотеатри. Проте в МОЗ не виключають: якщо кількість нових випадків COVID-19 стрімко зростатиме, їх можуть закрити знову.