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После голосования за отставку Дмитрия Разумкова депутаты перешли к вопросу избрания нового спикера и заместителя председателя Верховной Рады. Однако этого не успели сделать, поэтому рассмотрение вопроса продолжат 8 октября.
Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Фракция "Слуга народа" может рассмотреть вопрос об исключении депутата Людмилы Буймистер.
Источник:24 канал
После голосования за отставку Дмитрия Разумкова депутаты перешли к вопросу избрания нового спикера и заместителя председателя Верховной Рады. Однако этого не успели сделать, поэтому рассмотрение вопроса продолжат 8 октября.