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После голосования за отставку Дмитрия Разумкова депутаты перешли к вопросу избрания нового спикера и заместителя председателя Верховной Рады. Однако этого не успели сделать, поэтому рассмотрение вопроса продолжат 8 октября.