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Після голосування за відставку Дмитра Разумкова депутати перейшли до питання обрання нового спікера та заступника голови Верховної Ради. Однак цього не встигли зробити, тож розгляд питання продовжать 8 жовтня.
Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Фракція "Слуга народу" може розглянути питання про виключення депутатки Людмили Буймістер.
Джерело:24 канал
Після голосування за відставку Дмитра Разумкова депутати перейшли до питання обрання нового спікера та заступника голови Верховної Ради. Однак цього не встигли зробити, тож розгляд питання продовжать 8 жовтня.