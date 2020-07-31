В выпуске программы "О главном" за 31 июля – Леонид Кравчук дал первое интервью изданию "РБК-Украина" в статусе главы украинской делегации ТКГ в Минске. Первый президент Украины заявил, что готов пойти на компромиссы в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе. Возле Министерства внутренних дел в Киеве собрались проактивные украинцы, чтобы требовать должного наказания за смерть Гандзюк.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Администрация Дональда Трампа поддержала предоставление военной помощи Украине в 2021 году в размере 300 миллионов долларов.