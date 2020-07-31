У випуску програми "Про головне" за 31 липня – Леонід Кравчук дав перше інтерв'ю виданню "РБК-Україна" у статусі голови української делегації ТКГ у Мінську. Перший президент України заявив, що готовий піти на компроміси у питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі. Біля Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися проактивні українці, аби вимагати належного покарання за смерть Гандзюк.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Адміністрація Дональда Трампа підтримала надання військової допомоги Україні у 2021 році в розмірі 300 мільйонів доларів.