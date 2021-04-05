С 5 апреля в Киеве начали действовать жесткие карантинные ограничения. Теперь общественным транспортом можно пользоваться только при наличии специального пропуска, который должны выдать в КГГА. Бывшего украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишинева. Президент Молдавии Майя Санду поручила полиции выяснить ситуацию.

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Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что ежедневно на так называемые ковидные рейды выходит до 1 200 групп полицейских. Они будут проверять соблюдение карантинных ограничений, а также наличие настоящих специальных пропусков для проезда в транспорте.

Лидеры стран "нормандской четверки" проведут переговоры без участия Владимира Путина. Глава Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что это может произойти уже в ближайшее время.