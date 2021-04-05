З 5 квітня у Києві почали діяти жорсткі карантинні обмеження. Тепер громадським транспортом можна користуватися лише за наявності спеціальної перепустки, яку мають видати в КМДА. Колишнього українського суддю Миколу Чауса викрали у центрі Кишинева. Президентка Молдови Майя Санду доручила поліції з'ясувати ситуацію.

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Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що щодня на так звані ковідні рейди виходить до 1 200 груп поліцейських. Вони перевірятимуть дотримання карантинних обмежень, а також наявність справжніх спеціальних перепусток для проїзду в транспорті.

Лідери країн "нормандської четвірки" проведуть перемовини без участі Володимира Путіна. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що це може відбутися вже найближчим часом.