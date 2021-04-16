В выпуске "О главном" за 16 апреля – в Украине продолжаются военные учения. Бойцов готовят к вероятным агрессивным действиям России. Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Париж. Президент проинформировал лидера Франции об обострении на Донбассе в частности.

Также в выпуске: Санкции Совета национальной безопасности и обороны имели значительные последствия для депутата Виктора Медведчука. За несколько ходов у него "забрали" влияние медиа и ослабили его амбиции.