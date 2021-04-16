У випуску "Про головне" за 16 квітня – в Україні тривають військові навчання. Бійців готують до ймовірних агресивних дій Росії. Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Париж. Президент поінформував лідера Франції про загострення на Донбасі зокрема.

Також у випуску: Санкції Ради національної безпеки та оборони мали значні наслідки для депутата Віктора Медведчука. За декілька ходів у нього "забрали" вплив медіа та послабили його амбіції.