Про головне: Підготовка військових в Україні. Візит Зеленського в Париж
У випуску "Про головне" за 16 квітня – в Україні тривають військові навчання. Бійців готують до ймовірних агресивних дій Росії. Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Париж. Президент поінформував лідера Франції про загострення на Донбасі зокрема.
Джерело:24 канал
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