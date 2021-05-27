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Благотворительный фонд за 80 дней собрал 2 миллиона долларов. Это сделано для спасения жизни ребенка, у которого обнаружили редкую болезнь.
В выпуске "О главном" за 27 мая – СМИ узнали подробности законопроекта об олигархах. Деолигархизацию президент анонсировал на своей пресс-конференции. Разработали приложение, которое поможет фиксировать нарушения ПДД.
Источник:24 канал
Благотворительный фонд за 80 дней собрал 2 миллиона долларов. Это сделано для спасения жизни ребенка, у которого обнаружили редкую болезнь.