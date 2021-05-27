Також у випуску:
Благодійний фонд за 80 днів зібрав 2 мільйони доларів. Це зробили задля порятунку життя дитини, у якої виявили рідкісну хворобу.
У випуску "Про головне" за 27 травня – ЗМІ дізналися подробиці законопроєкту про олігархів. Деолігархізацію президент анонсував на своїй пресконференції. Розробили додаток, який допоможе фіксувати порушення ПДР.
Джерело:24 канал
Благодійний фонд за 80 днів зібрав 2 мільйони доларів. Це зробили задля порятунку життя дитини, у якої виявили рідкісну хворобу.