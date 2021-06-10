В выпуске "О главном" за 10 июня – Джозеф Байден прибыл в Великобританию, начав свою восьмидневную поездку по Европе. Владимир Путин раскритиковал законопроект Владимира Зеленского о коренных народах, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.