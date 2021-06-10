Также в выпуске:
В УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава!". После этого украинцы "завалили" страницу российского МИД в фейсбуке патриотическими высказываниями и украинским флагом.
В выпуске "О главном" за 10 июня – Джозеф Байден прибыл в Великобританию, начав свою восьмидневную поездку по Европе. Владимир Путин раскритиковал законопроект Владимира Зеленского о коренных народах, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады.
Источник:24 канал
В УЕФА обязали сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава!". После этого украинцы "завалили" страницу российского МИД в фейсбуке патриотическими высказываниями и украинским флагом.