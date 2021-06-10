Також у випуску:
В УЄФА зобов'язали збірну України прибрати з форми гасло "Героям слава!". Після цього українці "завалили" сторінку російського МЗС у фейсбуці патріотичними висловлюваннями та українським стягом.
У випуску "Про головне" за 10 червня – Джозеф Байден прибув до Великої Британії, розпочавши свою восьмиденну поїздку Європою. Володимир Путін розкритикував законопроєкт Володимира Зеленського про корінні народи, який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради.
Джерело:24 канал
В УЄФА зобов'язали збірну України прибрати з форми гасло "Героям слава!". Після цього українці "завалили" сторінку російського МЗС у фейсбуці патріотичними висловлюваннями та українським стягом.