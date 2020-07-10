В выпуске "О главном" за 10 июля – Виктор Медведчук пытается через суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". В Дарницком суде решали, действительно ли в 9 эпизодах книги унижают честь, достоинство и деловую репутацию адвоката украинского поэта и диссидента. В Украине рекорд выздоровления от COVID-19. За последние сутки более 1000 человек.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Президент Украины Владимир Зеленский с семьей временно перебрался жить в государственную резиденцию в Конча-Заспе. На ее ремонт в 2019 году потратили значительное количество государственных средств.