У випуску "Про головне" за 10 липня – Віктор Медведчук намагається через суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". У Дарницькому суді вирішували, чи справді у 9 епізодах книги принижують честь, гідність та ділову репутацію адвоката українського поета та дисидента. В Україні рекорд одужання від COVID-19. За останню добу понад 1000 людей.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Президент України Володимир Зеленський з родиною тимчасово перебрався жити у державну резиденцію в Конча-Заспі. На її ремонт у 2019 році витратили значну кількість державних коштів.