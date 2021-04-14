В выпуске "О главном" за 14 апреля – разведка США в своем ежегодном отчете оценила внешние риски для страны и пришла к выводу, что Россия пытается расколоть Запад. Юлия Тимошенко раскритиковала монобольшинство и призвала вернуть к власти профессионалов.

Также в выпуске: Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество брата судьи Павла Вовка – Юрия Зонтова и его сообщника Юрия Донца. Ранее адвокатов разоблачили во время передачи взятки в размере 100 тысяч долларов.