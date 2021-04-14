У випуску "Про головне" за 14 квітня – розвідка США у своєму щорічному звіті оцінила зовнішні ризики для країни та дійшла висновку, що Росія намагається розколоти Захід. Юлія Тимошенко розкритикувала монобільшість і закликала повернути у владу професіоналів.

Також у випуску: Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно брата судді Павла Вовка – Юрія Зонтова та його спільника Юрія Донця. Раніше адвокатів викрили під час передачі хабаря у розмірі 100 тисяч доларів.