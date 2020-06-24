В выпуске "О главном" за 24 июня – в правящей партии "Слуга народа" произошел новый скандал, в котором фигурирует женщина – Ирина Аллахвердиева. Политолог объяснил, повлияет ли скандал на рейтинги "слуг народа". На Западе Украины в результате ужасной непогоды пострадали сотни людей и животных. Вода накрыла целые городки.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Прошел месяц после жестокого изнасилования 26-летней женщины полицейскими в Кагарлыке. Местные до сих пор приходят в себя от ужасного преступления.