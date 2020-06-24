У випуску "Про головне" за 24 червня – у владній партії "Слуга народу" відбувся новий скандал, в якому фігурує жінка – Ірина Аллахвердієва. Політолог пояснив, чи вплине скандал на рейтинги "слуг народу". На Заході України внаслідок жахливої негоди постраждали сотні людей та тварин. Вода накрила цілі містечка.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Минув місяць після жорстокого зґвалтування 26-річної жінки поліцейськими у Кагарлику. Місцеві досі оговтуються від жахливого злочину.