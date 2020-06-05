В выпуске "О главном" за 6 июня – в Верховной Раде депутаты от партии "Голос", как и предупреждали ранее, зарегистрировали постановление за отставку министра МВД Арсена Авакова. "Слуга народа" Николай Тищенко в очередной раз вляпался в конфуз. На этот раз он слишком возгордился тем, что вместе со своей командой пополнил запасы песка на детских площадках Киева. Это вызвало в соцсетях смех.

Также в выпуске новостей на24 канале: Под стенами парламента активисты требовали увольнения Арсена Авакова. Кроме Киева к смягчению карантина не готовы еще 7 регионов: Волынская, Донецкая, Житомирская, Львовская, Луганская, Ровненская и Черновицкая области. Большинство украинских артистов держатся в стороне от украинских социальных и политических тем. Однако единицы все же не боятся высказать свою позицию. На сегодняшнюю акцию против министра Авакова вышли музыканты Алина Паш, диджей Анастасия Топольская, рэпер Фрил, музыканты группы "Фиолет" и "Даха Браха". А хип-хоп исполнительница Алена Алена записала видео в котором призвала обратить внимание на проблемы в Украине.