У випуску "Про головне" за 6 червня – у Верховній Раді депутати від партії "Голос", як і попереджали раніше, зареєстрували постанову за відставку міністра МВС Арсена Авакова. "Слуга народу" Микола Тищенко вкотре вляпався у конфуз. Цього разу він надто запишався тим, що разом зі своєю командою поповнив запаси піску на дитмайданчиках Києва. Це викликало у соцмережах сміх.

Також у випуску новин на 24 каналі: Під стінами парламенту активісти вимагали звільнення Арсена Авакова. Окрім Києва до пом'якшення карантину не готові ще 7 регіонів: Волинська, Донецька, Житомирська, Львівська, Луганська, Рівненська та Чернівецька області. Більшість українських артистів тримаються осторонь українських соціальних і політичних тем. Однак одиниці все ж не бояться висловити свою позицію. На сьогоднішню акцію проти міністра Авакова вийшли музиканти Аліна Паш, діджейка Анастасія Топольська, репер Фріл, музиканти гурту Фіолет та Даха Браха. А хіп-хоп виконавиця Альона Альона записала відео в якому закликала звернути увагу на проблеми в Україні.