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Кремль навязал жителям временно оккупированных территорий Украины более 700 тысяч российских паспортов. Эта цифра постоянно растет и до 2025 года Москва планирует полностью изъять украинские документы с ОРДЛО.
В выпуске "О главном" за 12 июля – Совет Евросоюза вновь продлил санкции в отношении конкретных отраслей экономики России из-за агрессии в отношении Украины. Партия Майи Санду получила монобольшинство на парламентских выборах в Молдове.
Источник:24 канал
Кремль навязал жителям временно оккупированных территорий Украины более 700 тысяч российских паспортов. Эта цифра постоянно растет и до 2025 года Москва планирует полностью изъять украинские документы с ОРДЛО.