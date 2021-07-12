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Кремль нав'язав жителям тимчасово окупованих територій України понад 700 тисяч російських паспортів. Ця цифра постійно зростає і до 2025 року Москва планує повністю вилучити українські документи з ОРДЛО.
У випуску "Про головне" за 12 липня – Рада Євросоюзу знову продовжила санкції щодо конкретних галузей економіки Росії через агресію щодо України. Партія Майї Санду отримала монобільшість на парламентських виборах у Молдові.
Джерело:24 канал
Кремль нав'язав жителям тимчасово окупованих територій України понад 700 тисяч російських паспортів. Ця цифра постійно зростає і до 2025 року Москва планує повністю вилучити українські документи з ОРДЛО.