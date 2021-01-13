В выпуске программы "О главном" за 13 января – в Минздраве считают, что локдаун в Украине необходимо продолжить. По данным министерства, для этого есть несколько оснований. В Комитете избирателей утверждают, что в парламенте уже нет монобольшенства. В частности, часть фракции "Слуга народа" систематически не голосует по инициативе президента и правительства.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал о "золотом мосте" – плане сценария, согласно которому Россия сможет уйти с Донбасса с наименьшими для нее потерями. Однако впоследствии он чуть не отказался от своих слов.