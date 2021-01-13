У випуску програми "Про головне" за 13 січня – у МОЗ вважають, що локдаун в Україні необхідно продовжити. За даними міністерства, для цього є кілька підстав. У Комітеті виборців стверджують, що в парламенті вже немає монобільшості. Зокрема, частина фракції "Слуга народу" систематично не голосує за ініціативи президента й уряду.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів про "золотий міст" – план сценарію, згідно з яким Росія зможе вийти з Донбасу з найменшими для неї втратами. Однак згодом він ледь не відмовився від своїх слів.