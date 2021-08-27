Офис генпрокурора просит суд изменить меру пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей для экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского. Сергей Марченко заявил, что его фразу о пенсии, которая в 40 лет не светит украинцам, извратили.