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Рада нацбезпеки й оборони 20 серпня запровадила санкції щодо блогера Анатолія Шарія та головного редактора видання "Страна. ua" Ігоря Гужви. Це спровокувало чергову істерію у проросійському таборі.
Офіс генпрокурора просить суд змінити запобіжний захід із нічного домашнього арешту на тримання під вартою для ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського. Сергій Марченко заявив, що його фразу про пенсію, яка у 40 років не світить українцям, перекрутили.
Джерело:24 канал
Рада нацбезпеки й оборони 20 серпня запровадила санкції щодо блогера Анатолія Шарія та головного редактора видання "Страна. ua" Ігоря Гужви. Це спровокувало чергову істерію у проросійському таборі.