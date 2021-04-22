О главном: Путин ответил Зеленскому. "Слуги" обсуждают Тищенко и Шевченко
В выпуске "О главном" за 22 апреля – президент России Владимир Путин ответил на предложение Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. На заседании фракции "слуги народа", решают судьбу двоих скандальных нардепов Николая Тищенко и Евгения Шевченко.
Источник:24 канал
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