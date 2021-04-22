В выпуске "О главном" за 22 апреля – президент России Владимир Путин ответил на предложение Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. На заседании фракции "слуги народа", решают судьбу двоих скандальных нардепов Николая Тищенко и Евгения Шевченко.

Также в выпуске: НАБУ объявили в розыск фигуранта самого громкого коррупционного скандала в оборонке – Игоря Гладковского. Оффшоры – любимая схема украинских политиков по отмыванию и сокрытию денег. Впрочем все скрытое скоро может стать явным.