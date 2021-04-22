У випуску "Про головне" за 22 квітня – президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію Володимира Зеленського зустрітись на Донбасі. На засіданні фракції "слуги народу" вирішують долю двох скандальних нардепів – Миколи Тищенка та Євгенія Шевченка.

Також у випуску: НАБУ оголосили у розшук фігуранта найгучнішого корупційного скандалу в оборонці – Ігоря Гладковського. Офшори – улюблена схема українських політиків по відмиванню та приховуванню грошей. Втім все приховане скоро може стати явним.