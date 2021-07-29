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В Украине от штамма коронавируса "Дельта" умер первый пациент. В Министерстве здравоохранения заверили, что новый вариант вируса серьезно угрожает украинцам.
В выпуске "О главном" за 29 июля – на съезде "Голоса" из рядов партии исключили 7 народных депутатов. В Турции бушует масштабный лесной пожар, охвативший несколько курортных регионов.
Источник:24 канал
В Украине от штамма коронавируса "Дельта" умер первый пациент. В Министерстве здравоохранения заверили, что новый вариант вируса серьезно угрожает украинцам.