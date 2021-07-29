Також у випуску:
В Україні внаслідок штаму коронавірусу Дельта помер перший пацієнт. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що новий варіант вірусу серйозно загрожує українцям.
У випуску "Про головне" за 29 липня – на з'їзді "Голосу" з лав партії виключили 7 народних депутатів. У Туреччині вирує масштабна лісова пожежа, яка охопила кілька курортних регіонів.
Джерело:24 канал
В Україні внаслідок штаму коронавірусу Дельта помер перший пацієнт. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що новий варіант вірусу серйозно загрожує українцям.