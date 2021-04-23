О главном: Россия отводит войска от границ Украины. Встреча Лукашенко и Путина
В выпуске "Про головне" за 23 апреля – Россия начала отвод своих войск от украинских границ и с временно оккупированного Крыма. В Москве встретились президент России Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко.
Источник:24 канал
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