В выпуске "Про головне" за 23 апреля – Россия начала отвод своих войск от украинских границ и с временно оккупированного Крыма. В Москве встретились президент России Владимир Путин и самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко.

Также в выпуске: Служба безопасности Украины посреди ночи пришла с обысками в офис, который связывают с олигархом Игорем Коломойским. Все из-за вероятных убытков "Центрэнерго" в 225 миллионов гривен.