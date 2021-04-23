У випуску "Про головне" за 23 квітня – Росія почала відведення своїх військ від українських кордонів та з тимчасово окупованого Криму. У Москві зустрілися президент Росії Володимир Путін та самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко.

Також у випуску: Служба безпеки України посеред ночі завітала з обшуками до офісу, який пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Все через ймовірні збитки "Центренерго" у 225 мільйонів гривень.