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Источник:24 канал
Депутаты подали запросы в госбюджет на 2022 год на рекордные 86 триллионов гривен. Это как 57 бюджетов Украины.
Выпуск "О главном" на 24 канале: смотрите видео