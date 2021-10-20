Також у випуску:
Депутати подали запити до держбюджету на 2022 рік на рекордні 86 трильйонів гривень. Це як 57 бюджетів України.
Випуск "Про головне" на 24 каналі: дивіться відео
Міністерство закордонних справ Росії просить допустити своїх представників до бойовика Андрія Косяка, якого заарештували на Луганщині українські військові. У Львові 3 хворим на COVID-19 ампутували кінцівки через ускладнення від хвороби.
Джерело:24 канал
Депутати подали запити до держбюджету на 2022 рік на рекордні 86 трильйонів гривень. Це як 57 бюджетів України.
Випуск "Про головне" на 24 каналі: дивіться відео