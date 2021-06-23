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В России заявили, что в мире есть угроза нового противостояния – более опасного, чем во времена холодной войны. Глава Генерального штаба ВСУ Валерий Герасимов заявил, что Россия может применить против Европы ядерное оружие.
В выпуске "О главном" за 23 июня – войска Кремля якобы открыли огонь по кораблю НАТО вблизи берегов Крыма. Петиция с требованием отправить в отставку заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Источник:24 канал
В России заявили, что в мире есть угроза нового противостояния – более опасного, чем во времена холодной войны. Глава Генерального штаба ВСУ Валерий Герасимов заявил, что Россия может применить против Европы ядерное оружие.