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У Росії заявили, що в світі є загроза нового протистояння – більш небезпечного, ніж за часів холодної війни. Очільник Генерального штабу ЗСУ Валерій Герасимов заявив, що Росія може застосувати проти Європи ядерну зброю.
У випуску "Про головне" за 23 червня – війська Кремля нібито відкрили вогонь по кораблю НАТО поблизу берегів Криму. Петиція з вимогою відправити у відставку заступника голови Офісу Президента Олега Татарова отримала необхідні 25 тисяч голосів.
Джерело:24 канал
У Росії заявили, що в світі є загроза нового протистояння – більш небезпечного, ніж за часів холодної війни. Очільник Генерального штабу ЗСУ Валерій Герасимов заявив, що Росія може застосувати проти Європи ядерну зброю.