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У Росії заявили, що в світі є загроза нового протистояння – більш небезпечного, ніж за часів холодної війни. Очільник Генерального штабу ЗСУ Валерій Герасимов заявив, що Росія може застосувати проти Європи ядерну зброю.