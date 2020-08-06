О главном: Рупор МВД времен Януковича в Офисе президента. Ужасные последствия взрыва в Бейруте
В выпуске "О главном" за 6 августа – Олег Татаров, который заявлял, что участники Революции Достоинства сами себя перестреляли, стал новым заместителем главы Офиса Президента. Взрыв в Бейруте составил 10% мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Число пострадавших уже выросло до 5-ти тысяч.
Также в выпуске "О главном" на 24 канале:
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