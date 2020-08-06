В выпуске "О главном" за 6 августа – Олег Татаров, который заявлял, что участники Революции Достоинства сами себя перестреляли, стал новым заместителем главы Офиса Президента. Взрыв в Бейруте составил 10% мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Число пострадавших уже выросло до 5-ти тысяч.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Офис генпрокурора вероятно пытался сорвать операцию НАБУ относительно скандального Окружного суда Киева.