У випуску "Про головне" за 6 серпня – Олег Татаров, який заявляв, що учасники Революції Гідності самі себе перестріляли, став новим заступником глави Офісу Президента. Вибух у Бейруті склав 10% потужності атомної бомби, скинутої на Хіросіму. Кількість постраждалих вже зросла до 5-ти тисяч.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Офіс генпрокурора ймовірно намагався зірвати операцію НАБУ щодо скандального Окружного суду Києва.